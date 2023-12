Gute Nachrichten bei Northwest Bancshares!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen bestimmten Zeitraum betrachtet. Für Northwest Bancshares liegt der RSI-Wert aktuell bei 31,52, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 27, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine Einstufung als "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor weist Northwest Bancshares eine Rendite von -11,7 Prozent auf, was mehr als 22 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche liegt die Rendite der Aktie mit 12,36 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird die Northwest Bancshares derzeit als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 11,22 USD, während der Kurs der Aktie bei 12,9 USD liegt, was einer Abweichung von +14,97 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt mit 11,22 USD um +14,97 Prozent über dem Aktienkurs, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Northwest Bancshares liegt bei 10,25, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 16 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut"-Rating.

