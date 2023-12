Gute Nachrichten bei Nordson!

Die langfristige Meinung der Analysten über die Nordson-Aktie ist positiv. Von insgesamt 4 Bewertungen liegen 3 im "Gut"-Bereich, 1 ist "Neutral" und keine ist "Schlecht". Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 257,75 USD, was einer erwarteten Performance von -2,36 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 263,98 USD liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einstufung, aber die Gesamteinschätzung der Analysten erhält von der Redaktion das Rating "Gut".

Vom fundamentalen Standpunkt aus betrachtet weist die Nordson-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,47 auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" betrachtet werden kann und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 229,45 USD für die Nordson-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 263,98 USD, was einem Unterschied von +15,05 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen einen positiven Trend, wodurch die Nordson-Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Nordson-Aktie liegt bei 4, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (20,99) zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und somit auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine positive Einschätzung für die Nordson-Aktie.