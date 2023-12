Gute Nachrichten bei NexPoint Residential!

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) dient in der technischen Analyse dazu, festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein überkauftes Wertpapier könnte kurzfristig einen Kursrückgang erfahren, während bei überverkauften Wertpapieren eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für NexPoint Residential Trust Inc heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 38 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Ebenso zeigt der RSI25 mit einem Wert von 30,43, dass das Wertpapier auch auf dieser Basis neutral eingestuft wird.

In den letzten zwölf Monaten wurde die Aktie von NexPoint Residential Trust Inc von Analysten insgesamt mit der Einstufung "Gut" (1 Mal), "Neutral" (0 Mal) und "Schlecht" (0 Mal) bewertet. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung als "Gut". Für den letzten Monat liegen keine Analystenupdates vor, und das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 55 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 55,24 Prozent entspricht.

Bei der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 38,16 USD. Der letzte Schlusskurs lag bei 35,43 USD, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis des 50-Tages-Durchschnitts erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung rund um die Aktie von NexPoint Residential Trust Inc wird auch durch die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung im Internet beeinflusst. Hier zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.