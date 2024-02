Gute Nachrichten bei Netflix!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Aktie von Netflix wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten insgesamt mit 18 positiven, 6 neutralen und 1 negativen Bewertungen versehen. Dies führt zu einer langfristigen Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 521,09 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -10,7 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Netflix bei 442,46 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 583,56 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der letzten 50 Tage beträgt 520,36 USD, was zu einer weiteren Bewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt die Diskussion in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Netflix eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Daher erhält Netflix in Bezug auf die Anlegerstimmung eine "Schlecht"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Netflix liegt bei 31,64, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 27, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer Einstufung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für die Aktie von Netflix, sowohl in Bezug auf die Analysteneinschätzungen, die technische Analyse, als auch die Anlegerstimmung.