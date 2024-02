Gute Nachrichten bei Nemetschek!

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

Der Aktienkurs von Nemetschek wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" bewertet. Dabei ergibt sich eine Rendite von 47,97 Prozent, was mehr als 45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Software"-Branche von 6,45 Prozent in den vergangenen 12 Monaten liegt Nemetschek mit 41,51 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmungsänderung der Anleger und die Diskussionsintensität zeigen ein getrübtes Bild. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Intensität der Diskussionen zeigt, dass die Aktie weniger Beachtung erfährt und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist, wodurch auch hier ein "Schlecht"-Rating vergeben wird.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich für die Nemetschek-Aktie ein Durchschnitt von 70,5 EUR für den Schlusskurs der letzten 200 Handelstage. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 85,18 EUR, was einem Unterschied von +20,82 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 80,82 EUR (+5,39 Prozent Unterschied) ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt jeweils eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

Insgesamt ergibt sich daher ein positives Bild für die Nemetschek-Aktie, wobei vor allem die starke Performance im Vergleich zum Sektor und die charttechnische Bewertung hervorstechen.