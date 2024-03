Gute Nachrichten bei Münchener Rück!

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

In den letzten 12 Monaten konnte die Münchener Rück einen Anstieg von 28,2 Prozent verzeichnen. In der "Versicherung"-Branche stiegen ähnliche Aktien im Durchschnitt um 13,32 Prozent, was bedeutet, dass die Münchener Rück im Branchenvergleich um +14,88 Prozent outperformt hat. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 5,98 Prozent, und die Münchener Rück übertraf diesen Wert um 22,23 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Münchener Rück liegt bei 10,91, was unter dem Branchendurchschnitt von 25,35 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Münchener Rück unterbewertet ist und sie erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Münchener Rück mit 3,05 Prozent 1,6 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die durchschnittliche Dividendenrendite in der "Versicherung"-Branche beträgt 4 Prozent. Aufgrund dessen wird die Aktie der Münchener Rück als eher unrentables Investment angesehen und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Münchener Rück-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 370,6 EUR lag. Der letzte Schlusskurs von 436,2 EUR weicht somit um +17,7 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (400,77 EUR) liegt der letzte Schlusskurs darüber (+8,84 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Münchener Rück-Aktie somit in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.