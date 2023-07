Gute Nachrichten bei Meta!

An der Börse NASDAQ GS notiert die Aktie Pathward am 27.07.2023, 06:25 Uhr, mit dem Kurs von 56.86 USD. Die Aktie der Pathward wird dem Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" zugeordnet.

Unsere Analysten haben Pathward nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Pathward erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Pathward vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (58 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 2 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 56,86 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Hold"-Empfehlung dar. Pathward erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

2. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Pathward beträgt das aktuelle KGV 10,7. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" haben im Durchschnitt ein KGV von 13,65. Pathward ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

3. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0,38 Prozent und liegt damit 3,83 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung, 4,21). Die Pathward-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Sell"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.