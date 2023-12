Gute Nachrichten bei Mercedes-Benz-Group!

Der Relative Strength Index (RSI) für Mercedes-benz liegt bei 28,33 und wird daher als überverkauft betrachtet, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Bei einer Ausdehnung des RSI-Berechnungszeitraums auf 25 Tage liegt der RSI für Mercedes-benz bei 29, was ebenfalls als überverkauft eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit neun Tagen, an denen vor allem positive Themen diskutiert wurden, im Vergleich zu zwei Tagen mit vorherrschend negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde ebenfalls verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Mercedes-benz gesprochen. Daher bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Statistische Auswertungen großer historischer Datenmengen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, mit insgesamt 9 "Schlecht"-Signalen im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation, was zu einer "Schlecht"-Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammengefasst ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Eine starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit einer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung in Bezug auf Mercedes-benz hat sich jedoch in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage, welcher für die Mercedes-benz-Aktie aktuell bei 67,55 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs (63,5 EUR) liegt damit deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (60,2 EUR) über dem gleitenden Durchschnitt (+5,48 Prozent), was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Mercedes-benz auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

