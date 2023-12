Gute Nachrichten bei Maximus!

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Maximus 2 mal mit "Gut", 0 mal mit "Neutral" und 0 mal mit "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält das Unternehmen von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber der aktuelle Kurs von 84,24 USD wird von Analysten als vielversprechend angesehen, mit einer prognostizierten Entwicklung um 19,9 Prozent und einem mittleren Kursziel von 101 USD. Die Bewertung durch institutionelle Analysten ergibt insgesamt die Stufe "Gut".

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt derzeit 1, was einer negativen Differenz von -3,64 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, mit zehn Tagen, an denen positive Themen im Vordergrund standen, und drei Tagen, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über Maximus, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Maximus beträgt 31, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche ein durchschnittliches KGV von 53 haben. Dies deutet darauf hin, dass Maximus aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, was von der Redaktion mit einer "Gut"-Einschätzung bewertet wird.