Gute Nachrichten bei Marriott!

Die Dividendenrendite von Marriott -Md liegt derzeit bei 0,92 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,2 Prozent liegt. Dies führt zu einer Differenz von -2,28 Prozent zur Branche, was darauf hinweist, dass die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 210,72 USD für den Schlusskurs der Marriott -Md-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Mit einem Schlusskurs von 252,11 USD am letzten Handelstag wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 244,45 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Einschätzungen von Analysten für Marriott -Md zeigen im letzten Jahr ein durchschnittliches Rating von "Gut", während es auf kurzfristiger Basis eine "Neutral"-Gesamteinschätzung gibt. Das Kursziel basierend auf Analystenmeinungen liegt bei 212,33 USD, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt.

Fundamental betrachtet wird die Aktie im Vergleich zur Branche als unterbewertet angesehen, mit einem KGV von 25,15 im Vergleich zum Branchen-KGV von 45,79, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.