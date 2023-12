Gute Nachrichten bei MYR!

Die Myr-Aktie wird von Analysten als "Gut"-Empfehlung eingestuft, basierend auf verschiedenen Analysemethoden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 26,95, was im Vergleich zum Branchenmittel von 31,18 als unterbewertet gilt. Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt mit einem Wert von 64,92 für die Myr-Aktie eine neutrale Einschätzung an. Auch auf Basis des RSI25 wird die Aktie als neutral bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt die Myr-Aktie 3 positive und keine negativen Einstufungen von Analysten, was langfristig als positiv bewertet wird. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut"-Titel eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 142,67 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -1,37 Prozent bedeutet. Aus charttechnischer Sicht erhält die Myr-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung, basierend auf dem 200-Tage-Durchschnitt und dem 50-Tage-Durchschnitt. Daher zeigt die Analyse, dass die Myr-Aktie insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

