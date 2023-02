Gute Nachrichten bei Lattice Semiconductor!

Lattice Semiconductor, ein Unternehmen aus dem Markt "Halbleiter", notiert aktuell (Stand 10:42 Uhr) mit 78.38 USD unverändert, die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Lattice Semiconductor einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Lattice Semiconductor jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Lattice Semiconductor derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 57,54 USD, womit der Kurs der Aktie (78,38 USD) um +36,22 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 70,88 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +10,58 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Buy"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. An neun Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Lattice Semiconductor. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Lattice Semiconductor-Aktie sind 2 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Lattice Semiconductor vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 71,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (78,38 USD) ausgehend um -8,78 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Lattice Semiconductor von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.