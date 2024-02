Gute Nachrichten bei LVMH!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI für Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton liegt kurzfristig bei 26,42 Punkten, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 28,67 eine Überverkaufssituation an. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" weist Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton eine Rendite von 48,96 Prozent auf, was mehr als 49 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Selbst in der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton mit 48,96 Prozent deutlich höher. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls ein "Gut"-Rating.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton liegt bei 37 und ist somit im Vergleich zu anderen Werten aus der Branche ähnlich hoch. Aus fundamentalen Kriterien betrachtet erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton mit 1,12 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls mit "Gut" bewertet. Die Dividendenrendite wird durch die Redaktion positiv beurteilt, da sie die Dividende in Relation zum aktuellen Aktienkurs setzt.

