Gute Nachrichten bei L3Harris Technologies!

Die Analyse von Sentiment und Buzz ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung von Aktien. Betrachtet man die langfristige Kommunikation im Netz im Zusammenhang mit der Aktie von L3harris, so zeigt sich, dass die Diskussionsintensität in den letzten Monaten nur geringfügige Aktivität aufwies. Daher wird für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht" vergeben. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für L3harris führt.

In der technischen Analyse wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die L3harris-Aktie liegt aktuell bei 187,9 USD, während der letzte Schlusskurs bei 210,12 USD liegt, was einer Abweichung von +11,83 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 186,95 USD eine Abweichung von +12,39 Prozent und somit eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird L3harris auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Der aktuelle RSI-Wert für die L3harris-Aktie liegt bei 11,92, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit die Einstufung "Gut" erhält. Auch bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich mit einem Wert von 24 eine Überverkauft-Situation und somit erneut die Einstufung "Gut". Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Gut" bewertet.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass in den letzten 12 Monaten 7 Mal die Einschätzung "Gut", 3 Mal die Einschätzung "Neutral" und 0 Mal das Rating "Schlecht" für die L3harris-Aktie vergeben wurde. Daraus ergibt sich langfristig das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Für den aktuellen Kurs von 210,12 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 16,78 Prozent und ein mittleres Kursziel von 245,38 USD, was als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt wird die Bewertung durch institutionelle Analysten als "Gut" eingestuft.