Gute Nachrichten bei Krispy Kreme!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für den RSI wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen über einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Der RSI-Wert für Krispy Kreme liegt bei 23,71, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 53,47, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält das Unternehmen ein Rating von "Gut".

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was als positiv bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen weniger intensiv diskutiert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Krispy Kreme-Aktie ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung für Krispy Kreme ist derzeit "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 36,22 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung in diesem Bereich der Analyse.

In der technischen Analyse erhält die Krispy Kreme-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund einer Abweichung von -8,1 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Auf der Basis des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für das Unternehmen.