Gute Nachrichten bei KION GROUP!

Die Aktie von Kion wird von Analysten derzeit negativ bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen negativen Unterschied von -2,61 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt aufweist. Trotzdem zeigen Diskussionen in sozialen Medien positive Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten Wochen überwiegen laut unseren Analysen die positiven Meinungen, während auch drei Handelssignale auf eine gute Aktie hindeuten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Kion liegt mit 17,24 deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von 31,51, was auf eine Unterbewertung hindeutet. Die Aktie erzielte im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,66 Prozent, was 15,42 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

