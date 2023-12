Gute Nachrichten bei KBR!

Die Kbr-Aktie hat von Analysten insgesamt eine positive Bewertung erhalten, mit 5 Gut-Einschätzungen und keinem Neutralen oder Schlechten. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat, aber das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 71,2 USD, was einer zukünftigen Performance von 31,49 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung von "Gut".

Im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche hat die Kbr-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +4,62 Prozent gezeigt, während der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 143,4 Prozent erzielte, wobei die Kbr-Aktie um 136,05 Prozent hinter diesem Durchschnittswert lag. Das führt zu einem "Neutral"-Rating im Branchenvergleich.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Kbr in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als "Neutral" bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Kbr-Aktie neutral ist, mit einem RSI7-Wert von 23,4 und einem RSI25-Wert von 44,01. Insgesamt ergibt sich eine "Gut"-Bewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators.