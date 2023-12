Gute Nachrichten bei Julius Baer Gruppe!

Die Aktie von Julius Baer wird fundamental betrachtet als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 10,34 insgesamt 56 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte" ist. Dieser beträgt 23,56. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine positive Tendenz für die Aktie von Julius Baer. Sowohl die Beitragsanzahl als auch die Diskussionsintensität weisen auf eine starke Aktivität hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Julius Baer blieb in diesem Zeitraum jedoch unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die Aktie von Julius Baer ebenfalls eine gute Bewertung. Der kurzfristige RSI für die letzten 7 Tage liegt bei 26,16 Punkten, was auf eine überverkaufte Situation hinweist. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 58,93 und deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Allerdings fällt die Bewertung aus charttechnischer Sicht weniger positiv aus. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Julius Baer-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 57,38 CHF. Der letzte Schlusskurs lag jedoch bei 47,42 CHF, was einem Unterschied von -17,36 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt eine Abweichung, da der letzte Schlusskurs von 51,26 CHF ebenfalls unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Aktie von Julius Baer daher in der einfachen Charttechnik eine "Schlecht"-Bewertung.