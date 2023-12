Gute Nachrichten bei Jiangxi Zhengbang!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz: Während des letzten Monats gab es keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild der Anleger, daher wird dieser Punkt neutral bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich, dass das Unternehmen mehr Aufmerksamkeit von den Anlegern erhalten hat als üblich, was zu einer positiven Bewertung führt. Somit erhält die Jiangxi Zhengbang-Aktie ein "Gut"-Rating.

Relative Stärke-Index: Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 39,13 Punkten, was darauf hinweist, dass Jiangxi Zhengbang weder überkauft noch überverkauft ist, und somit eine neutrale Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,89 und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung für die Aktie.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Verbrauchsgüter" hat Jiangxi Zhengbang eine Rendite von -38,16 Prozent, was mehr als 34 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Nahrungsmittel"-Branche liegt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei -3,84 Prozent, wobei Jiangxi Zhengbang mit 34,32 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Dividende: Mit einer Dividende von 0 % liegt Jiangxi Zhengbang im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (1,65 %) niedriger, was zu einer negativen Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Jiangxi Zhengbang-Aktie aufgrund der Analyse ein eher neutrales bis negatives Rating.