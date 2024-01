Gute Nachrichten bei Intelligent Monitoring!

Die Aktie von Intelligent Monitoring hat in der technischen Analyse ein "Gut"-Signal erhalten. Der aktuelle Kurs von 0,44 AUD liegt mit einer Entfernung von +131,58 Prozent vom GD200 (0,19 AUD) über dem Durchschnitt der letzten 200 Tage. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 0,27 AUD, was einem Kursabstand von +62,96 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Intelligent Monitoring-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist ebenfalls positiv. In den vergangenen Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führt.

Bei der Betrachtung des Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis ergibt sich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung. Der RSI7 liegt bei 2,94 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 18,18 eine Überverkauft-Situation, was zu einer positiven Bewertung des Wertpapiers führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Aktie von Intelligent Monitoring, sowohl aus technischer als auch aus Anleger-Sicht.