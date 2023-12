Gute Nachrichten bei Innovid!

Die Stimmung und der Buzz: Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz geben präzise Aufschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien. Bei Innovid wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes beobachtet. Daher bewerten wir die Aktie auf dieser Ebene als "Schlecht". Bezüglich der Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme von Diskussionsbeiträgen festgestellt. Somit erhält Innovid in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Relativer Stärke-Index (RSI): Der Relative Stärke-Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Innovid. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 74,36 Punkte, was darauf hinweist, dass Innovid momentan überkauft ist. Daher wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Der RSI25 liegt bei 41,11, was bedeutet, dass Innovid weder überkauft noch -verkauft ist. Somit wird das Wertpapier auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft. Insgesamt wird Innovid in diesem Punkt unserer Analyse mit "Schlecht" bewertet.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Innovid-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 1,18 USD. Der letzte Schlusskurs (1,4 USD) weicht somit um +18,64 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (1,26 USD) weist mit einer Abweichung von +11,11 Prozent eine "Gut"-Bewertung auf. Insgesamt erhält die Innovid-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Anleger: In den letzten zwei Wochen wurde Innovid von überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Zusammengefasst erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.