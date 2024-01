Gute Nachrichten bei Imperial Brands!

Weitere Suchergebnisse zu "Imperial Brands":

Die Aktie der Imperial Brands wird von Analysten langfristig als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 5 als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 2293,75 GBP, was einem Anstieg um 26,97 Prozent entsprechen würde. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut" auf Basis der Analystenbewertungen.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Imperial Brands jetzt bei 1800 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 1806,5 GBP liegt. Dies ergibt eine Bewertung von "Neutral" aufgrund einer Differenz von +0,36 Prozent zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 1804,39 GBP, was einer Differenz von +0,12 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Imperial Brands ist insgesamt positiv. In den letzten zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch überwiegend negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 1 "Schlecht"- und 2 "Gut"-Signale, was zu einer Empfehlung als "Gut" führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") und der "Tabak"-Branche liegt die Rendite von Imperial Brands um 11 Prozent bzw. 1,96 Prozent niedriger. Aufgrund dieser Entwicklung im letzten Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie insgesamt als "Neutral" bewertet.