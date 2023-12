Gute Nachrichten bei Hudson Pacific Properties!

Weitere Suchergebnisse zu "Hudson Pacific Properties":

Die Hudson Pacific Properties Inc-Aktie wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit einer positiven, drei neutralen und zwei negativen Einschätzungen bewertet, was zu einer langfristigen neutralen Einstufung führt. Im vergangenen Monat gab es keine Updates von Analysten zu diesem Unternehmen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 7,25 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 8,77 USD eine erwartete negative Kursentwicklung von -17,33 Prozent darstellt. Basierend auf dieser Bewertung von Analysten ergibt sich insgesamt eine neutrale Einschätzung für die Aktie der Hudson Pacific Properties Inc.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz weist die Aktie von Hudson Pacific Properties Inc in den letzten Monaten eine erhöhte Diskussionsintensität im Netz auf, was zu der Einschätzung "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was zu einer neutralen Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Hudson Pacific Properties Inc bei 5,84 USD verläuft, was als positiv bewertet wird, da der Aktienkurs selbst bei 8,77 USD liegt. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 6,12 USD angenommen, was ebenfalls als positiv bewertet wird. Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse ein positives Gesamtbild für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Hudson Pacific Properties Inc-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auf 25-Tage-Basis wird das Wertpapier hingegen als überverkauft eingestuft, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysepunkten eine überwiegend neutrale bis positive Einschätzung für die Aktie der Hudson Pacific Properties Inc.