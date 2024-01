Gute Nachrichten bei Hollysys Automation!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hollysys Automation liegt derzeit bei 11,2 und damit um 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 45 in der Branche für elektronische Geräte und Komponenten. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den letzten zwei Wochen wurde Hollysys Automation von privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie derzeit ein "Gut" ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 19,17 USD, während der Kurs der Aktie bei 26,16 USD liegt, was einer Abweichung von +36,46 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 23,88 USD zeigt eine Abweichung von +9,55 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Wert eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem Rating von "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hollysys Automation liegt bei 58,12, was als neutrale Situation betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 30 und deutet auf eine neutrale Situation hin. Somit wird auch in dieser Kategorie eine Einstufung als "Neutral" vergeben.