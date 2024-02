Gute Nachrichten bei Hilton Food!

Weitere Suchergebnisse zu "Hilton":

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung in Bezug auf Aktien, da Diskussionen in den sozialen Medien neue Einschätzungen hervorbringen können. In Bezug auf Hilton Food wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen gemessen, weshalb das Signal als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu dem Gesamtergebnis einer "Neutralen" Stimmung führt.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten Hilton Food einmal als "Gut" und einmal als "Neutral" bewertet, während sie keine "Schlecht"-Bewertung abgegeben haben. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat, aber auf der Basis des aktuellen Kurses von 797 GBP erwarten die Analysten eine Entwicklung von 8,53 Prozent mit einem mittleren Kursziel bei 865 GBP, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhält Hilton Food daher von institutionellen Analysten die Stufe "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hilton Food liegt mit einem Wert von 66,15 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Nahrungsmittel". Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "teuer" bezeichnet werden kann und auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht" erhält.

In den vergangenen 12 Monaten hat Hilton Food eine Performance von 30,19 Prozent erzielt, was zu einer Outperformance von +30,17 Prozent im Branchenvergleich für Hilton Food führt. Sowohl im Vergleich zur "Nahrungsmittel"-Branche als auch zum "Verbrauchsgüter"-Sektor lag das Unternehmen deutlich über dem Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.