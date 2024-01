Gute Nachrichten bei Hexagon Purus AS!

Die technische Analyse der Hexagon Purus Asa-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 16,12 NOK liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs von 8,92 NOK deutlich darunter liegt, mit einer Abweichung von -44,67 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage von 9,98 NOK liegt über dem letzten Schlusskurs, mit einer Abweichung von -10,62 Prozent. Insgesamt erhält die Aktie daher auf Basis der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hexagon Purus Asa liegt bei 39,23, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 62. Insgesamt wird die Aktie daher für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Es wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was die positive Stimmung der Anleger widerspiegelt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über Hexagon Purus Asa deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit und ein "Gut"-Rating hinweist. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ebenfalls ein "Gut"-Rating.