Gute Nachrichten bei Hess!

Die Aktie von Hess wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 28,4 insgesamt 5 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 29,98 beträgt. Infolgedessen erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Hess-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 142,92 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 144,61 USD liegt somit auf ähnlichem Niveau (Unterschied +1,18 Prozent), was zu einer neutralen Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (146,68 USD) zeigt sich ebenfalls eine Nähe zum letzten Schlusskurs (-1,41 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Hess-Aktie basierend auf der einfachen Charttechnik ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz schneidet die Aktie von Hess gemischt ab. Die Diskussionsintensität zeigt eine durchschnittliche Aktivität, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine positive Änderung erfahren, was zu einer insgesamt positiven "Gut"-Einstufung führt.

Hinsichtlich der Dividende liegt Hess mit einer Dividende von 1,2 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Öl Gas & Kraftstoffverbrauch (23,53 %) niedriger, was zu einer negativen Bewertung als "Schlecht" führt, da die Differenz 22,33 Prozentpunkte beträgt.