Gute Nachrichten bei Hawsons Iron!

Die technische Analyse der Hawsons Iron-Aktie zeigt interessante Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 0,04 AUD, während der aktuelle Kurs bei 0,05 AUD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +25 Prozent und eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 0,05 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Hawsons Iron-Aktie zeigt ebenfalls interessante Werte. Der RSI für 7 Tage liegt bei 28,57, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 38 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung in diesem Bereich führt. Darüber hinaus zeigen sich positive Themen rund um den Wert, was die positive Bewertung der Anleger-Stimmung unterstützt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte ebenfalls eine positive Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Positiven festgestellt werden. Dies wird mit einer "Gut"-Bewertung honoriert. Die Stärke der Diskussion zeigt jedoch keine signifikanten Unterschiede, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Hawsons Iron für diese Stufe daher ein "Gut"-Rating.