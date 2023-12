Gute Nachrichten bei Greenbrier!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Greenbrier Cos liegt derzeit bei 16, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 30,73 in der Maschinenindustrie liegt, was einem Unterschied von etwa 46 Prozent entspricht. Aus Sicht der Fundamentalanalyse wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält daher ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs von 43,09 USD für Greenbrier Cos mit einer Entfernung von +18,93 Prozent vom GD200 (36,23 USD) ein positives Signal liefert. Der GD50, der die durchschnittliche Kursentwicklung über 50 Tage angibt, liegt bei 38,29 USD, was einem Abstand von +12,54 Prozent entspricht. Diese Werte deuten darauf hin, dass der Aktienkurs als "Gut" bewertet wird, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet.

Hinsichtlich der Dividende weist Greenbrier Cos derzeit eine Dividendenrendite von 2,93 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 17,03 %. Mit einer Differenz von 14,11 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiteres Bewertungskriterium, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Greenbrier Cos liegt bei 5,21, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, beläuft sich auf 28,07, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt.

Zusammenfassend ergibt sich also ein Gesamtrating von "Gut" für die Greenbrier Cos-Aktie basierend auf den fundamentalen, technischen und RSI-Analysen.