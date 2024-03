Gute Nachrichten bei GoPro!

Der Action-Kamera-Hersteller Gopro hat in Bezug auf die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter eine niedrigere Bewertung. Mit einer Dividende von 0 % liegt die Differenz bei 3,49 Prozentpunkten, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Gopro einmal mit "Gut" und keinmal mit "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält das Unternehmen somit das Rating "Gut" von institutioneller Seite aus. Für den aktuellen Kurs von 2,33 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 71,67 Prozent und geben ein mittleres Kursziel von 4 USD an, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Stimmung bezüglich Gopro hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Gopro beträgt aktuell 23,87 und liegt damit 41 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter, was auf eine Unterbewertung der Aktie hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt.