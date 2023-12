Gute Nachrichten bei Ginkgo Bioworks Holdings Registered (A)!

Weitere Suchergebnisse zu "Ginkgo Bioworks Holdings":

Die Aktie von Ginkgo Bioworks wird derzeit von Analysten mit "Gut" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf einer "Gut"-Bewertung und keiner "Neutral"- oder "Schlecht"-Bewertung innerhalb der letzten zwölf Monate. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 3,5 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 97,74 Prozent vom letzten Schlusskurs von 1,77 USD bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Ginkgo Bioworks.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 32,61 Punkten, was darauf hindeutet, dass Ginkgo Bioworks weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,5 und zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten auf negative Einschätzungen und Stimmungen rund um die Aktie von Ginkgo Bioworks hin. In den letzten Wochen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Aktie von Ginkgo Bioworks eine starke Aktivität in den Beiträgen und Diskussionen aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls positiv, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie von Ginkgo Bioworks bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes mit "Gut" bewertet.