Gute Nachrichten bei Gansu Qilianshan Cement!

Die technische Analyse der Cccc Design & Consulting zeigt, dass der aktuelle Kurs von 9,87 CNH sich um -6,97 Prozent vom GD200 (10,61 CNH) entfernt. Dies signalisiert aus charttechnischer Sicht eine negative Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, bei 9,39 CNH. Dies deutet auf ein positives Signal hin, da der Abstand +5,11 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Cccc Design & Consulting als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz weist die Aktie von Cccc Design & Consulting unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität auf. Dies führt zu einer insgesamt negativen Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung für Cccc Design & Consulting zeigt in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Daher erhält die Aktie von Cccc Design & Consulting bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Bewertung "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Cccc Design & Consulting beträgt aktuell 21,21 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überverkauft ist und somit positiv bewertet wird. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen keine überkauften oder überverkauften Tendenzen und wird daher neutral eingestuft. Zusammenfassend wird die Aktie von Cccc Design & Consulting in Bezug auf den RSI als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Cccc Design & Consulting im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,76 Prozent erzielt, was 2,87 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Materialien" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Baumaterialien" beträgt -23,63 Prozent, und Cccc Design & Consulting liegt aktuell 2,87 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.