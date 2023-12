Gute Nachrichten bei GMS!

Die Dividendenrendite der Gms-Aktie liegt aktuell bei 0 %, was 16,96 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt für Handelsunternehmen und Distributoren bedeutet. Dies zeigt, dass die Dividendenausschüttung des Unternehmens niedriger als der Durchschnitt ist und daher als "Schlecht" bewertet wird.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten die Gms-Aktie 2 Mal als "Gut", 1 Mal als "Neutral" und 0 Mal als "Schlecht" eingestuft, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 83,45 USD erwarten Analysten eine negative Entwicklung von -19,11 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 67,5 USD, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Gms-Aktie beträgt aktuell 9,54, was 69 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit auf eine Unterbewertung hinweist. Aus fundamentalen Gründen erhält die Gms-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Gms-Aktie bei 65,25 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 83,45 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +27,89 Prozent liegt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage zeigt mit einem Stand von 67,96 USD eine positive Entwicklung von +22,79 Prozent. Somit erhält die Gms-Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.