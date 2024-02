Gute Nachrichten bei Fuchs Petrolub!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv für die Aktie des Unternehmens Fuchs. Das Stimmungsbarometer zeigte in den letzten 14 Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Fuchs unterhalten. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt mit einem "Gut".

Statistische Auswertungen auf Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen ergeben. Es gab 9 "Schlecht"-Signale im Vergleich zu 0 "Gut"-Signalen auf der Basis der Kommunikation. Daher erhält die Aktie in diesem Kriterium eine "Schlecht"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich somit eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. Dabei wurden die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Bei der Analyse zeigte sich, dass die Diskussionsintensität deutlich abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für die Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Fuchs-Aktie liegt bei 18,63, was als überverkauft betrachtet wird und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Fuchs-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 37,57 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt somit +9,77 Prozent über diesem Wert, was eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Für den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt der letzte Schlusskurs mit 40,3 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,33 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Fuchs-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.