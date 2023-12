Gute Nachrichten bei Frontier IP!

Die Aktie von Frontier Ip wird anhand des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 10 liegt sie insgesamt 50 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der 20,11 beträgt. Aufgrund dieser Kennzahl erhält die Aktie in der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Die 200-Tage-Linie (GD200) der Frontier Ip liegt aktuell bei 51,48 GBP, während der Aktienkurs selbst bei 34,5 GBP gehandelt wird, was einem Abstand von -32,98 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) von 42,47 GBP ergibt sich ein negativer Abstand von -18,77 Prozent. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird die Aktie daher insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Frontier Ip spiegeln hingegen eine positive Stimmung wider. In den letzten beiden Wochen überwiegen deutlich positive Meinungen und auch in den vergangenen Tagen wurden vorwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Einschätzungen kommt die Redaktion zu dem Urteil, das Unternehmen sei als "Gut" einzustufen.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet weist Frontier Ip langfristig eine mittlere Aktivität in den Diskussionen auf und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering. Daher wird das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet.