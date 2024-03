Gute Nachrichten bei Frontdoor!

Die Aktie von Frontdoor liegt derzeit mit einem Kurs von 31,69 USD 1,8 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen neutralen Einschätzung führt. Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -3,44 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite des Unternehmens beträgt derzeit 0 Prozent, was 3,2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Frontdoor-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In den letzten Wochen wurde bei Frontdoor eine deutliche positive Veränderung im Stimmungsbild festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung der sozialen Medien und wird daher mit "Gut" bewertet. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Frontdoor daher für dieses Kriterium ein "Gut".

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Frontdoor weist ein KGV von 13,95 auf, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt "Diversifizierte Verbraucherdienste" und zeigt, dass die Aktie unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 46,02, was einen Abstand von 70 Prozent zum KGV von Frontdoor bedeutet. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.