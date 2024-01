Gute Nachrichten bei Fraport!

Weitere Suchergebnisse zu "Fraport":

Die Stimmung unter den Anlegern bezüglich Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide ist in den letzten zwei Wochen besonders positiv. Überwiegend positive Diskussionen haben zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie geführt. Auch in den letzten Tagen zeigen sich Anleger weiterhin an positiven Themen interessiert, was zu einer insgesamt positiven Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Ein langfristiges Stimmungsbild ergibt sich aus der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie der Änderung der Stimmung. In diesem Fall zeigt die Aktie von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide eine starke Aktivität und eine positive Stimmungsänderung, was zu einer "Gut"-Bewertung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide im letzten Jahr eine Rendite von 39,62 Prozent erzielt, was 32,62 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Branchenvergleich "Verkehrsinfrastruktur" liegt die Aktie mit einer Rendite von 31,41 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Fundamental betrachtet weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide einen Wert von 13 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,38 als unterbewertet gilt. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich aus den Anleger-Sentiments, dem langfristigen Stimmungsbild und den fundamentalen Kriterien eine positive Einschätzung für die Aktie von Fraport Frankfurt Airport Services Worldwide.