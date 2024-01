Gute Nachrichten bei Foot Locker!

Foot Locker gilt im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet und wird daher auf fundamentaler Basis als "Gut" eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 14,37, was einen Abstand von 62 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 37,41 bedeutet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 6 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Neutral"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 45 USD, was einem Anstieg von 54,53 Prozent vom letzten Schlusskurs von 29,12 USD entspricht. Daher erhält die Foot Locker-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, jedoch gab es auch Tage mit überwiegend negativer Kommunikation. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über das Unternehmen Foot Locker, was zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Foot Locker-Aktie sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt über den gleitenden Durchschnitten liegt, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt wird die Foot Locker-Aktie aufgrund fundamentaler, Analysten- und technischer Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.