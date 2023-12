Gute Nachrichten bei Firstrand!

Weitere Suchergebnisse zu "FirstRand":

Die technische Analyse der Firstrand-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 3,23 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,44 EUR liegt, was einer positiven Differenz von +6,5 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". In ähnlicher Weise zeigt der GD50 der letzten 50 Tage einen Stand von 3,2 EUR, was einer positiven Differenz von +7,5 Prozent entspricht, und somit ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf der technischen Analyse.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Firstrand ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,83 auf, was 79 Prozent niedriger ist als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Diversifizierte Finanzdienstleistungen" (51,13). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "Gut" aus fundamentaler Sicht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv in Bezug auf die Firstrand-Aktie. Die Diskussion war vor allem von positiven Themen geprägt, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen. Basierend auf diesem Anleger-Sentiment erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut".

Abschließend zeigt der Relative Strength Index (RSI), dass die Firstrand-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage (36 Punkte) als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis (39,22) führen zu einer neutralen Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Insgesamt erhält die Firstrand-Aktie gemäß der verschiedenen Analysen eine positive Gesamtbewertung, was für Anleger potenziell interessant sein könnte.