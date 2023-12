Gute Nachrichten bei First /NC!

Weitere Suchergebnisse zu "First Bancorp":

Die Dividendenrendite von First -Southern Pines Nc beträgt bezogen auf das Kursniveau 3,25 Prozent und liegt mit 1,35 Prozent über dem Mittelwert (1,9) für diese Aktie. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher positiv und vergeben eine "Gut"-Bewertung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens beträgt 9, was im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" als unterbewertet gilt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Langfristig gesehen, wird die First -Southern Pines Nc-Aktie von Analysten ebenfalls positiv bewertet. Insgesamt liegen 2 positive Bewertungen vor, während keine negativen Meinungen geäußert wurden. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 45 USD, was einer zukünftigen Performance von 19,97 Prozent entspricht.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral, aber in den letzten ein, zwei Tagen zeigten die Anleger verstärkt positives Interesse am Unternehmen First -Southern Pines Nc. Als Resultat bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem positiven Rating. Das Anleger-Sentiment erhält daher eine "Gut"-Einschätzung.