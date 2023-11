Gute Nachrichten bei Ferroglobe!

Weitere Suchergebnisse zu "Ferroglobe":

Die Diskussionen zu Ferroglobe auf sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen wurden insgesamt positive Meinungen geäußert, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aus diesem Grund wird das Unternehmen von unserer Redaktion als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Aktie von Ferroglobe basierend auf der Anlegerstimmung angemessen bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Ferroglobe mit einer Rendite von -20,47 Prozent mehr als 36 Prozent darunter. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 15,9 Prozent. Ferroglobe liegt mit 36,37 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ferroglobe-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 4,83 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 5,38 USD liegt, was einer Abweichung von +11,39 Prozent entspricht. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 4,84 USD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +11,16 Prozent entspricht. Auch hier wird die Ferroglobe-Aktie mit einem "Gut"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 20,9 Punkten, was bedeutet, dass die Ferroglobe-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 zeigt jedoch, dass Ferroglobe weder überkauft noch überverkauft ist und daher mit "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Ferroglobe eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.