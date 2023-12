Gute Nachrichten bei Fastly!

Die technische Analyse von Fastly zeigt, dass sich die Aktie sowohl langfristig als auch kurzfristig in einem positiven Trend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 17,12 USD, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 16,83 USD liegt. Beide Werte liegen deutlich über dem letzten Schlusskurs von 18,84 USD, was ein positives Signal für die Aktie darstellt. Basierend auf trendfolgenden Indikatoren erhält Fastly daher ein "Gut"-Rating.

Auch die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist überwiegend positiv, was sich positiv auf die Bewertung der Aktie auswirkt. Positive Themen stehen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls ein neutrales Bild, da weder überkaufte noch überverkaufte Signale vorliegen. Sowohl der 7-Tage-RSI (52,17 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (46,78 Punkte) deuten auf eine neutrale Bewertung hin.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden keine wesentlichen Veränderungen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung auf dieser Stufe führt.

Insgesamt erhält Fastly also eine positive Bewertung auf Basis der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung, des RSI und des Sentiments in den sozialen Medien.