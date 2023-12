Gute Nachrichten bei Fameglow!

Fameglow-Bericht: Bewertung und Analyse

Die Dividende von Fameglow liegt derzeit bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Diversifizierte Verbraucherdienste (6,26 %) als niedriger einzustufen ist. Dies ergibt eine Differenz von 6,26 Prozentpunkten und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete Fameglow in den letzten 12 Monaten eine Performance von 27,71 Prozent. Dies stellt eine Outperformance von +26,48 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der ähnlichen Aktien aus der "Diversifizierte Verbraucherdienste"-Branche dar. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 9,27 Prozent aufweist, liegt Fameglow mit einer Überperformance von 18,44 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser beiden überdurchschnittlichen Leistungen erhält Fameglow in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Fameglow-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage deutet jedoch darauf hin, dass Fameglow überverkauft ist und wird daher mit "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Fameglow.

Hinsichtlich der Fundamentaldaten weist Fameglow derzeit ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 25 auf, was bedeutet, dass die Börse 25,91 Euro für jeden Euro Gewinn von Fameglow zahlt. Dies liegt 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 31 und führt zu einer Einstufung als "Gut" auf Grundlage des KGV.

Insgesamt zeigt die Bewertung und Analyse von Fameglow, dass das Unternehmen in Bezug auf den Aktienkurs und die Fundamentaldaten eine überdurchschnittliche Leistung erbracht hat und daher mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.