Gute Nachrichten bei Evolus!

Die Evolus-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten wurden 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 17,5 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 67,46 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In Bezug auf die technische Analyse signalisiert der aktuelle Kurs von 10,45 USD eine Entfernung von +18,08 Prozent vom GD200 (8,85 USD), was als "Gut"-Signal gilt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 9,25 USD, was einem Abstand von +12,97 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird.

In Bezug auf Sentiment und Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für Evolus verzeichnet werden, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Evolus-Aktie hat einen Wert von 36 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher für die Evolus-Aktie eine "Gut"-Bewertung von Analysten, ein "Gut"-Signal in der technischen Analyse, sowie eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf Sentiment und Buzz und eine "Neutral"-Bewertung nach dem Relative Strength Index.