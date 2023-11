Gute Nachrichten bei Evercore!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Maßstab, der in der technischen Analyse zur Bewertung von Aktien verwendet wird. Er betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Für die Evercore-Aktie zeigt der RSI einen Wert von 29,29, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse bewertet den aktuellen Kurs der Evercore-Aktie von 147,54 USD im Vergleich zum GD200 (127,28 USD) und zum GD50 (136,81 USD). Der Abstand von +15,92 Prozent zum GD200 und von +7,84 Prozent zum GD50 führt zu einem "Gut"-Signal gemäß der charttechnischen Bewertung.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Evercore-Aktie eine Rendite von 37,21 Prozent erzielt hat, was mehr als 35 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem "Finanzen"-Sektor liegt. Auch im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine mittlere Rendite von 5,58 Prozent verzeichnet, liegt die Rendite von Evercore mit 31,63 Prozent deutlich darüber. Daher wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten wird die Evercore-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 18,08, was einem Abstand von 64 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 50,03 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.