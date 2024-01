Gute Nachrichten bei Etablissementen Franz Colruyt!

Weitere Suchergebnisse zu "Colruyt":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Colruyt Nv-Aktie zeigt eine überverkaufte Situation mit einem Wert von 26,96, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 47 und wird als "Neutral" eingestuft. Die technische Analyse ergibt eine positive Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200 und ein neutrales Rating für das GD50. Das Sentiment und der Buzz zeigen positive Auffälligkeiten, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln eine überwiegend positive Anlegerstimmung wider, wodurch das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie von Colruyt Nv basierend auf diesen Kriterien als angemessen bewertet.