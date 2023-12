Boss Energy Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Stimmung rund um die Aktienkurse von Boss Energy lässt sich nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten einschätzen, sondern auch durch weiche Faktoren wie die allgemeine Stimmungslage. Unsere Analysten haben die Meinungen auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem haben die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Boss Energy diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtungen erhält die Aktie von Boss Energy die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Neben den Analysen aus Bankhäusern ist auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Wir haben die Aktie von Boss Energy in Bezug auf die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Boss Energy blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie von Boss Energy hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Boss Energy-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,44 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (4,23 AUD) weicht somit um +22,97 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Betrachtet man den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen, so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,7 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Boss Energy-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Abschließend wurde auch der Relative-Stärke-Index (RSI) für Boss Energy analysiert. Der RSI7 liegt aktuell bei 30,26 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 49,37 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt erhält das Boss Energy-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.