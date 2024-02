Gute Nachrichten bei Enphase Energy!

Enphase Energy verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -47,48 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die im Durchschnitt um 3926,06 Prozent gestiegen sind. Das bedeutet eine Underperformance von -3973,54 Prozent im Branchenvergleich für Enphase Energy. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 579,49 Prozent im letzten Jahr, wobei Enphase Energy um 626,97 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung für Enphase Energy hat sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hinweist. Daher erhält Enphase Energy eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie und insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Analysten bewerten die Enphase Energy-Aktie aktuell mit "Gut", basierend auf 16 "Gut"-, 4 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Auf kurzfristiger Basis gilt die Aktie als "Gut" gemäß den vorliegenden Studien des vergangenen Monats. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 56,45 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Enphase Energy eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Enphase Energy-Aktie beträgt aktuell 36 für die letzten 7 Tage und 41,3 für die letzten 25 Handelstage. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating, da das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Enphase Energy ein "Neutral"-Rating.