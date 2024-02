Gute Nachrichten bei Enghouse!

Auf der Grundlage langfristiger Einschätzungen bewerten Analysten die Aktie von Enghouse als "Neutral". Von insgesamt 18 Analystenurteilen waren 1 positiv, 2 neutral und keines negativ. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Enghouse aus dem letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 39,33 CAD, was einem Anstieg von 16,2 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 33,85 CAD liegt. Auf Basis dieser Bewertungen vergeben die Analysten daher insgesamt ein "Gut".

Die Dividendenrendite von Enghouse liegt derzeit bei 2,36 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 21,92 Prozent. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Software"-Branche ist die Differenz -19, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Enghouse ist insgesamt positiv. Die Auswertung der vergangenen zwei Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Enghouse liegt bei 28, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der "Software"-Branche mit einem durchschnittlichen KGV von 49 als unterbewertet betrachtet wird. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.