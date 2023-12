Gute Nachrichten bei Endeavor Holdings!

In den letzten zwölf Monaten hat Endeavor insgesamt 4 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", bestehend aus 4 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Endeavor. Die durchschnittliche Kursprognose von 31 USD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 31,19 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 23,63 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Endeavor daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage der Anleger hat sich im letzten Monat verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Jedoch wurde das Unternehmen weniger diskutiert, was zu einer negativen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Endeavor-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Endeavor bei 23 USD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 23,63 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass Endeavor weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt.

Insgesamt ergibt sich also eine durchwachsene Bewertung für Endeavor, mit positiven und neutralen Einschätzungen in den verschiedenen Analysebereichen.